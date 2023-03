Incidente stradale sull'asse Melito-Scampia, carambola tra 5 auto: muore 69enne Ancora in accertamento la dinamica dell'incidente. La 69enne ha perso la vita sul colpo

Una donna di 69 anni, Anna Maria Di Marino, di Giugliano in Campania, e' morta in un incidente stradale avvenuto nella notte sull'asse perimetrale Melito-Scampia, in provincia di Napoli. Sono 5 i veicoli coinvolti nello scontro che si è verificato nel tratto della sp 500 all'altezza del comune di Casandrino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Grumo Nevano e della compagnia di Caivano. Ancora in accertamento la dinamica dell'incidente. La 69enne ha perso la vita sul colpo. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.