Napoli, allerta per Italia-Inghilterra: mille agenti per garantire la sicurezza Previsto l'arrivo in città di oltre duemila tifosi inglesi

I due volti della citta'. Napoli in festa, con bandiere ai balconi dei palazzi, e festoni biancoazzurri per uno scudetto ancora non matematicamente certo, che si mischiano ai monumenti illuminati d'azzurro per la partita di questa sera dell'Italia contro l'Inghilterra.

Ma anche una Napoli "blindata", proprio per il match di stasera, con controlli capillari e grande dispiegamento di forze dell'ordine: mille agenti in strada per garantire la sicurezza. Sono attesi oltre duemila tifosi dal Regno unito che si spera, ammireranno Napoli e non creeranno disordini.

E' ancora fresco il ricordo del 15 marzo scorso, quando la citta' e il centro storico in particolare furono invasi dei tedeschi dell'Eintracht di Francoforte. Scontri, devastazione, agenti feriti e polemiche non ancora sopite.

Ed oggi e' un grande banco di prova. Innanzitutto, ci sono tanti tifosi che verranno in ordine sparso e quindi saranno difficili da controllare e non e' chiaro se abbiamo o meno intenzioni bellicose.

Il secondo elemento di allarme riguarda la presenza in citta' anche di hooligans del West Ham, squadra di Londra che ha un particolare legame, da alcuni anni, con gli ultra' della Lazio, anche per la militanza in entrambe le squadre di un calciatore diventato "bandiera", Paolo Di Canio.

Tra Napoli e Lazio c'è un'accesa rivalita', cosi' come dimostrato nella partita al Maradona dello scorso 3 marzo, quando i tifosi della Capitale lanciarono bombe carta e fumogeni contro i napoletani, all'interno dello stadio. Il lungomare di Napoli, dove alloggiano la squadra di Mancini e quella dei leoni inglesi, e' blindato e tale restera' prima durante e dopo la partita.

Al centro di Napoli e' stato predisposto un controllo nelle piazze piu' importanti, proprio per evitare che possano esserci situazioni di attrito con i tifosi napoletani.