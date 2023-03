Francesco Pio ucciso per errore tra gli chalet: Mergellina blindata Sabato notte di super controlli a Napoli

Mergellina blindata dopo l'omicidio di Francesco Pio Maimone, 18 anni, ucciso per errore con un colpo di pistola lo scorso weekend. Sono aumentati i controlli delle forze dell'ordine nella zona degli chalet sul Lungomare di Napoli, teatro dell'orribile delitto. Per tutta la serata di ieri, sabato 25 marzo, e per tutta la notte, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e gli agenti della Polizia Municipale hanno presidiato l'area, svolgendo controlli a tappeto tra le persone e sui veicoli che transitavano.

I controlli



Denunciato un parcheggiatore abusivo durante i controlli, identificate 336 persone e controllati 169 veicoli,di cui due sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo. Sono state contestate 34 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, incauto affidamento di veicolo, guida senza casco, mancata revisione periodica, mancato rispetto del semaforo rosso, mancanza dei documenti di circolazione, circolazione sul marciapiedi e mancato rispetto della segnaletica verticale; inoltre, sono state rimosse due autovetture poiché parcheggiate in sosta vietata.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno denunciato un napoletano con precedenti di polizia poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e per inottemperanza ai provvedimenti DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui è sottoposto; infine, hanno denunciato altre due persone per guida senza patente poiché mai conseguita avendo reiterato la violazione nel biennio.

I funerali di Checco

Intanto ieri nella chiesa di San Lorenzo a Pianura ci sono stati i fuenrali di Francesco Pio Maimone , vittima innocente di un assurda lite tra persone, che neanche conosceva. Le magliette bianche con il sorriso di una vittima incolpevole della violenza hanno accompagnato i funerali del 18enne ucciso in una lite scoppiata davanti agli chalet per assurdi motivi, per un piede pestato, delle scarpe sporcate. Ieri ai funerali era presente anche il sindaco Gaetano Manfredi che ha detto:

«La presenza massiccia di tanti giovani, ma anche ragazzini di 10-11 anni ci fa assumere ancora di più l'impegno preso con loro, con il quartiere ma soprattutto con la famiglia di Francesco Pio» ha spiegato. Il sindaco di Napoli era in prima fila con la moglie e l'assessore alla legalità Antonio De Iesu,e l'assessore Marco Lanzaro.

Valda resta in carcere

«Lui sarà contento se vi vedrà impegnati nel cambiamento del quartiere, affinché tutto questo non accada più». Resta intanto in cacerce Francesco Pio Valda, 20enne di Barra, a Secondigliano con l’accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, formulata sulle indagini della Squadra Mobile, la notte del 20 marzo il 19enne ha esploso dei colpi di pistola ad altezza uomo contro i clienti dello chalet "Da Sasà". La sparatoria dopo un litigio con un gruppo di giovani del Rione Traiano, una delle pallottole ha centrato al petto Checco Maimone, uccidendolo in pochissimi minuti.



La discussione era nata per una scarpa sporcata involontariamente e, come raccontato in una testimonianza riportata nel provvedimento di convalida del fermo, subito era trascesa in "chi sono io e chi sei tu"; inseguito da uno dei componenti dell'altro gruppo, Valda avrebbe tirato fuori una rivoltella ed esploso almeno tre o quattro colpi.