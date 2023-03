Rapina in banca a Fuorigrotta: i rapinatori fanno irruzione dal pavimento La Polizia circonda il palazzo della Banca popolare di Bari

Assalto alla Banca Popolare di Bari di via Diocleziano a Fuorigrotta. Una banda di rapinatori è entrata nell’istituto di credito intorno alle 16. I bancari stavano per chiudere la filiale, all’interno c’erano solo un paio di clienti e un uomo della sicurezza.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, arrivata pochissimi minuti dopo l'allarme. A quanto si apprende, i rapinatori sarebbero entrati passando dal pavimento, quindi con la tecnica del buco. Uno dei dipendenti si sarebbe accorto dei rumori e avrebbe subito avvertito i colleghi, permettendo loro di lasciare la banca.

Stando a quanto si apprende, i banditi sarebbero fuggiti dall’interno della banca. L’ipotesi più accreditata al momento è quella del riutilizzo del tunnel scavato in prima battuta per accedere all’istituto di credito di Fuorigrotta. Gli agenti hanno circondato l'edificio, mentre alcuni colleghi hanno iniziato ad acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza interne alla banca di di alcune altre telecamere della zona. Il bottino, per ora, resta ancora da quantificare.