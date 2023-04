Casalnuovo: 4 ragazzini tentano furto nel parcheggio del bingo Uno di loro ha solo 16 anni. Intervenuti i carabinieeri

Casalnuovo manca poco alle 22 quando i Carabinieri della locale Tenenza “perlustrano” il parcheggio di una sala bingo. Sono molte le auto parcheggiate ma ai militari non sfugge che 4 persone stanno trafugando in un’utilitaria pronti per portasela via.

I Carabinieri intervengono e riescono a bloccare tutti e 4 i ragazzi. Sono giovanissimi, hanno rispettivamente 21, 20, 18 e 16 anni, ma sono già noti alle forze dell’ordine. I 4 – uno di Casoria, gli altri tre di Miano – sono stati sopresi con diversa attrezzatura, poi sequestrata, utilizzata proprio per lo scasso.

I carabinieri hanno denunciato per tentato furto aggravato i ragazzi e restituito il veicolo al legittimo proprietario.