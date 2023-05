Choc nel napoletano: trovato corpo semi carbonizzato di un uomo: aveva 27 anni Il dramma a Marigliano

Dramma nel napoletano, dove il cadavere di un 27enne è stato ritrovato in una zona isolata del comune di Marigliano. Il corpo si presentava parzialmente carbonizzato. Indaga la polizia, che ha avviato tutti gli accertamenti di rito. La zona di via Duchessa è stata perimetrata per consentire i rilievi necessari.

Secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine potrebbe trattarsi di un suicidio. Semplici ipotesi che sono al vaglio degli inquirenti. Vicino al corpo, infatti, è stata ritrovata una tanica di benzina. Sono in corso accertamenti scientifici delle forze dell'ordine. Nelle prossime ore gli inquirenti avranno un quadro chiaro di quanto accaduto a Marigliano. La notizia del tragico rinvenimento si è subito diffusa a Marigliano. Si attendono nuove notizie da parte delle autorità competenti.