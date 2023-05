Rifiuti speciali pericolosi, sequestrata attività di ricambi d'auto Operazione congiunta di vigili ed Esercito nell'ambito dell'operazione "Terra dei fuochi"

Rifiuti speciali (pericolosi e non), tra cui parti di auto usate di plastica e ferro, batterie esauste al piombo, barattoli usati di vernici e solventi, ma anche pneumatici fuori uso, parabrezza rotti, scaffalature arrugginite, parti di motore fuori uso accatastati e bombole di gas vuote.

E' quanto trovato dagli agenti della polizia municipale di Napoli in un controllo congiunto con i militari dell'Esercito, nell'ambito dell'operazione interforze "Terra dei fuochi". Nel mirino un'attività commerciale di ricambi auto in via Principe di Napoli a San Pietro a Patierno.

L'intera area è stata sequestrata, mentre la titolare è stata denunciata.