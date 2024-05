IL PIZZINO SPOT di Urgo: Perdete ogni speranza! Il nuovo allenatore e la moglie di Conte al Vomero

Il prossimo allenatore del Napoli ha un nome e un cognome, peccato che non lo si sappia. O meglio. Ieri sembrava tutto fatto per Antonio Conte: cifre dell'ingaggio, durata del contratto e dettagli dell'accordo, pure quello sulle cialde del caffè che dovrà (sempre) preparare il buon Tommaso Starace.

L'unica cosa che faceva sorgere il dubbio che non fosse vero era il fatto che la moglie pare avesse scelto il Vomero come quartiere di residenza della loro famiglia. Improponibile, e non per la ridotta bellezza dei luoghi, ma perché chi ci venisse a vivere dovrebbe perdere ogni speranza poi di uscirne.