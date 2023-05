Sant'Anastasia, spari in strada: ferita una famiglia, bimba colpita alla testa Serata di follia, ignoti hanno sparato contro un bar mentre la famiglia mangiava fuori

Terrore in strada a Sant'Anastasia. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in Piaqzza Cattaneo per una sparatoria ieri sera. Due sconosciuti avrebbero esploso almeno una decina di colpi contro un bar. Ma in quel momento una famiglia si trovava all'esterno del locale a mangiare. Feriti tutti. Il padre di 43 anni è stato colpito lievemente alla mano e la madre 35enne alll'addome, entrambi sono stati ricoverati al Cardarelli. Più serie le condizioni della bimba di dieci anni che è stata colpita alla testa ed è stata portata al Santobono dove è stata subito operata.

La piccola ora non è più in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica e le motivazioni e individuare i responsabili.