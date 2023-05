Bambina ferita a Sant'Anastasia: il minore resta in carcere Borrelli: "Chiesta onorificenza pubblica per il passante che soccorse"

Si avvale della facoltà di non rispondere il 17enne indagato per il ferimento della piccola Assunta, la bimba di 10 anni ferita a Sant'Anastasia, mentre mangiava un gelato assieme alla famiglia.

Nei confronti del minore scatta anche l'aggravante della premeditazione. L'agguato era premeditato e finalizzato a scandire con il terrore una serata normale.

"Servono pene dure e certe contro questi soggetti che sono un pericolo pubblico e hanno una facilità estrema a usare armi pericolosissime anche per futili motivi. Intanto siamo sempre in contatto con il Santobono per avere notizie della bambina ferita.

I medici a fine giornata proveranno a superficializzare il coma farmacologico per vedere come reagisce" dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha chiesto anche l'onorificenza pubblica per il sig. Filippo Di Pascale che senza pensarci due volte soccorse la famiglia portandola al Pronto Soccorso.