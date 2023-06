Napoli, 19enne accoltellato ricoverato in prognosi riservata al Cto E' accaduto nella tarda serata di ieri

Nella tarda serata di ieri gli agenti del commissariato San Carlo Arena di Napoli sono intervenuti presso l'ospedale CTO, per un 19enne con ferite da arma da punta e taglio all'emitorace e all'addome;

Ricoverato in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Carlo Arena che hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione.