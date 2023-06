Secondigliano: sorpreso con un chilo di droga. Arrestato Il giovane di 28 anni era in via Cassano

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Cassano un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 11 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,1 kg.

A.L., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.