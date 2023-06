Pozzuoli: carabinieri arrestano due persone per droga in poche ore Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

Due arresti per droga in poche ore a Pozzuoli per i carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile. Il primo a finire in manette è un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri perquisiscono l’abitazione dell’uomo e lì rinvengono e sequestrano 10 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato, deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, è in attesa di giudizio.



Neanche il tempo di trasferire il 22enne in carcere che i carabinieri si imbattono in un nuovo “intervento”. E’ da poco passata la mezzanotte quando la sezione radiomobile della locale compagnia ferma un’Audi Q2 a via Campana con a bordo un Giuglianese di 27 anni già noto alle forze dell’ordine.

I militari vengono raggiunti dai colleghi puteolani e ha inizio la perquisizione. Nell’auto 16 dosi di cocaina, una dose di hashish e la somma di 75 euro. L’arrestato è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.