Blitz armato in un ristorante a Casalnuovo: ennesima rapina brutale e violenta Borrelli e Visone: "Poteva trasformarsi in una tragedia"

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono intervenuti lunedì sera verso le 23 su via Manna 9 dove poco prima almeno 5 persone con volto coperto e armate di pistola avevano consumato una rapina in un ristorante.

I rapinatori hanno preso alcuni orologi e gioielli del proprietario e di alcuni clienti per poi fuggire a bordo di un’auto.

"Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai titolari del locale e alle vittime della brutale e violenta rapina - spiegano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il coordinatore cittadino di Casalnuovo di Europa Verde Rosario Visone - che poteva trasformarsi in una tragedia.

La situazione criminale sul nostro territorio peggiora di giorno in giorno e le pene che vengono inflitte a questi farabutti quando vengono presi sono troppo esigue.

Sta sfuggendo di mano a tutti. Serve un piano straordinario di contrasto alla criminalità nel napoletano e serve rapidamente".