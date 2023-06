Massa Lubrense i "premi all'eccellenze" dell'Accademia Italiana della Cucina Assegnazione presso il Circolo Nautico di Marina della Lobra che festeggia il cinquantenario

Premi alle eccellenze dell'enogastronomia saranno assegnati dall'Accademia Italiana della Cucina delegazione Penisola Sorrentina e Positano che venerdì 30 giugno, alle ore 20 presso il Circolo Nautico di Marina della Lobra festeggia il suo cinquantenario. Quattro i premiati con le motivazioni della Consulta Nazionale dell'Accademia su proposta della consulta territoriale.

Il premio "Giovanni Nuvoletti" riconosciuto alla persona, organizzazione estranea all'Accademia che abbia contribuito in modo significativo alla conoscenza e valorizzazione della buona tavola tradizionale. Consiste in una pregevole opera grafica “ad personam” ed è stato assegnato al giornalista Luigi d’Alise.

Il premio "Massimo Alberini" è riconosciuto, a nome della delegazione, a quegli esercizi commerciali o attività artigianali estranei all'Accademia che da lungo tempo, con qualità costante, offrono al pubblico alimenti di produzione propria, lavorati con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio, del codice etico e delle norme vigenti. E’ stato assegnato alla Valentina Stinga titolare dell’azienda "Rareche" in Casarlano Sorrento.

Il diploma di "Buona Cucina" è riservato ai ristoranti e alle trattorie di cucina italiana, in italia e all’estero, che operano nel rispetto della tradizione e della qualità e che siano inseriti nella “guida ai ristoranti” (on line) dell’Accademia con un minimo di 3 tempietti. E’ stato assegnato ad Aldo D’Oria titolare del ristorante "Antica Trattoria" in Sorrento.

Il diploma di "Cucina Eccellente" è riservato ai ristoranti che praticano in Italia un altissimo livello gastronomico e che sono inseriti nella “Guida ai Ristoranti” (on line) dell’Accademia con 4 tempietti. E’ stato assegnato a Gennaro Esposito titolare del ristorante la Torre del Saracino in Seiano Vico Equense.

Alla serata parteciperanno i sindaci di Sorrento, Vico Equense e Massa Lubrense che consegneranno le onorificenze ai quattro premitati dall'Accademia. Per l’occasione verrà conferito il patrocinio morale dell’Accademia italiana Sorrentina e Positano e del Circolo Nautico per la candidatura della Città di Vico Equense alla rete delle Citta Creative Unesco nel campo della gastronomia. A conclusione dell'evento si svolgerà la tradizionale conviviale accademica.