Terrore a Torre del Greco, rapina a mano armata in un supermercato i rapinatori hanno puntato alle casse e sono fuggiti a bordo di un'auto

Armi in pugno e caschi da moto integrali in testa. Hanno puntato subito alle casse del supermercato di via Nazionale 900 a Torre del Greco. E' accaduto velocemente, si sono fatti consegnare il denaro sotto la minaccia di armi per poi fuggire a bordo di un’auto parcheggiata all’esterno del supermercato. Terrore per i clienti presenti al momento della rapina, ma nessun colpo di pistola sparato e ferimento di persone.

Ad intervenire sul posto i carabinieri della sezione Radiomobile della locale compagnia su impulso della centrale operativa. Ascoltando i cassieri che poco prima si erano visti puntare le armi contro per consegnare i soldi relativi all’incasso di giornata e visionando le immagini dell’impianto di videosorveglianza, i militari dell’Arma hanno potuto appurare come poco prima due persone armate di pistola e con caschi integrali avevano consumato una rapina all’interno dell’esercizio commerciale. Indagini sono in corso, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, per provare a risalire agli autori della rapina.