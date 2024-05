IL PIZZINO SPOT di Urgo: Qualcuno dica Qualcuno dica che sul Napoli di oggi non ci sono più parole...

Qualcuno dica che sul Napoli di oggi - la peggior squadra scudettata di sempre nella storia della serie A - non ci sono più parole e ci metta una pietra sopra una volta e per sempre. Certo mi si potrebbe obiettare che peggio degli azzurri fecero i granata torinesi nella stagione 1949/50, ma era l'epoca dei due punti a vittoria ed era l'anno successivo alla tragedia di Superga, avvenuta quasi alla fine del campionato precedente, che aveva cancellato per sempre un gruppo impareggiabile di uomini e atleti. Niente a che vedere con i giovanotti ricchi, compassati, ben in carne e viziati di oggi.