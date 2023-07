Sparatoria a Casalnuovo, gambizzato un 29enne: è giallo, indaga la polizia Allertato il commissariato di Acerra che è intervenuto per i primi accertamenti: vittima non è grave

Sparatoria questa notte in via Saggese a Casalnuovo di Napoli dove un uomo di 29 anni è stato colpito alla gamba destra. L'uomo è stato portato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori: i medici hanno allertato il commissariato di Acerra che è intervenuto nella clinica per i primi accertamenti.

Il 29enne ferito non è in pericolo di vita: sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica della sparatoria.