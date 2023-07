Giugliano in Campania: Tre anni di reclusione per 74enne vicino ai "Polverino" Carabinieri eseguono ordine di carcerazione

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato il 74enne del posto ritenuto vicino al clan “Polverino”, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Napoli.



Razza dovrà scontare 3 anni, 9 mesi e 3 giorni di reclusione per concorso in lesioni personali gravissime, aggravate da metodo e finalità mafiose. Reato commesso nel 2008, nel comune di Quarto. il 74enne è ora nel carcere di Secondigliano.