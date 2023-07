Pozzuoli, dimesso dall'ospedale tenta di uccidere a sprangate le guardie Paura al Santa Maria delle Grazie

Ennesima aggressione in ospedale al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. A denunciarlo l'associazione Nessuno Tocchi ippocrate. “Alle ore 6.15 dal pronto soccorso viene dimesso un paziente , quest’ultimo non torna a casa bensì incomincia a girovagare per l’ospedale distruggendo ogni cosa avesse dinanzi. Vengono allertate le guardie giurate che in pochi minuti lo intercettano davanti alla porta del laboratorio analisi dove voleva accedere con una spranga di ferro in mano”.

Alla vista degli uomini in divisa ha usato la spranga colpendo le guardie giurate, e a una di esse ha provocato “una ferita lacero-contusa in regione parietale destra suturata dal personale medico con 5 punti”. Non è andata meglio all’altra guardia giurata, alla quale ha fratturato il gomito.

“Il pronto soccorso di Pozzuoli purtroppo non è un presidio considerato 'a rischio' per il ministro Piantedosi, i dati in nostro possesso parlano chiaro, i pronto soccorso più pericolosi della Asl napoli 2 sono : Villa dei Fiori, Ospedale di Frattamaggiore, San Giuliano di Giugliano. I feriti già ci sono stati...adesso aspettiamo il morto, quello forse scuoterebbe le coscienze di chi 'decide'”, scrive Manuel Ruggiero presidente di Nessuno tocchi Ippocrate.