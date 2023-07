Ucciso nel parcheggio del Vulcano Buono: "Dispiace non aver evitato la tragedia" La nota della direzione del centro commerciale di Nola dove si è verificato l'omicidio

Potrebbe esserci un banale diverbio per un parcheggio alla base dell'accoltellamento del ventottenne Domenico Esposito, avvenuto oggi pomeriggio a Nola.

"Il drammatico epilogo di quella che sembrerebbe essere una lite per un parcheggio, ci colpisce profondamente. Siamo ancor più impegnati a mettere in campo tutte le possibili procedure per migliorare il controllo e la sicurezza dei nostri clienti in queste aree", scrive in una nota la direzione del Vulcano Buono, il centro commerciale nel cui parcheggio è avvenuto l'omicidio. "Abbiamo immediatamente messo a disposizione delle forze dell'ordine - si legge ancora nel comunicato - i filmati di tutte le telecamere di sicurezza recentemente installate nelle aree parcheggio del centro. La nostra centrale operativa ha potuto rapidamente allertare le forze dell'ordine e il 118 ma nonostante l'arrivo in tempi rapidi dell'ambulanza non si è riusciti a evitare una tragedia".

Una lite banale finita in tragedia, l'assassino ha confessato

Un diverbio tra due giovani, le voci che si alzano, il coltello che spunta all'improvviso: quella del 28enne Domenico Esposito è una morte così assurda che neppure il suo assassino reo confesso, una guardia giurata ventenne (di cui non è stato ancora reso noto il nome), ha saputo spiegarne i motivi alla Polizia che lo ha arrestato. I fatti. L'omicidio è avvenuto intorno alle 17.30, nel parcheggio del centro commerciale 'Vulcano Buono' di Nola, popoloso comune della città metropolitana di Napoli. C'è parecchia gente al centro commerciale e sono tanti quelli che fuggono quando si accorgono di quello che è appena successo. Domenico Esposito è a terra, colpito da più fendenti. Perde sangue, viene soccorso e trasportato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Ma le sue condizioni sono troppo gravi: morirà poco dopo un'ora, intorno alle 19. Nel frattempo, la polizia ha già preso in custodia il suo presunto assassino. E' stato un arresto in flagranza di reato. Pure lui è un giovane, ha solo venti anni. Gli agenti del commissariato di Nola lo hanno bloccato sul posto. Per ricostruire completamente l'accaduto i poliziotti, coordinati dal sostituto procuratore Anna Musso, hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, sentito testimoni, a cominciare da quelli che si trovavano insieme alla vittima e al suo aggresssore. L'individuazione dell'assassino è stata immediata. Sta di fatto che il ventenne - custode di una ditta privata incensurato, del quartiere di Secondigliano di Napoli - è stato portato in commissariato ed interrogato: il giovane avrebbe subito confessato. Agli agenti e al pm avrebbe detto di non sapere nemmeno lui cosa gli è preso, come mai è arrivato a compiere quel gesto, quali sono stati i motivi, per quanto 'futili', che lo hanno portato ad accoltellare un altro ragazzo come lui.