Droga e armi clandestine, blitz della polizia a Casoria: due arresti Operazione della quadra mobile e dei commissariati di Scampia e Poggioreale

Gli agenti della squadra mobile e dei commissariati di Scampia e Poggioreale, hanno effettuato un controllo presso uno stabile sito nella zona periferica di Casoria.

In particolare, essendovi fondato motivo di ritenere che in alcune abitazioni di quel condominio potesse esservi occultata sostanza stupefacente, gli operatori hanno proceduto al controllo di alcuni appartamenti.

La scoperta

Giunti all’interno dell’abitazione di un 32enne napoletano, sita al 1° piano dello stabile, gli investigatori hanno rinvenuto 10 involucri di marijuana del peso di 1.200 grammi circa, 10 panetti di hashish del peso di 5.400 grammi, un contenitore metallico contenente 60grammi circa di marijuana; ed ancora, in una bombola di gas vuota, ideata con un sistema creato ad hoc onde consentirne l’apertura, i poliziotti hanno rinvenuto 3 pistole con matricola abrasa e 182 cartucce di diverso calibro.

Ma non è finita qui

Di seguito, gli agenti hanno proseguito nelle attività anzidette che hanno trovato positivo riscontro giacché l’intuito degli investigatori ha consentito di rinvenire, sebbene fossero bel occultate in casa di un 31enne napoletano, 7 buste contenenti 1.140 grammi circa di cocaina, 114 involucri per un peso pari a 50grammi della stessa sostanza, 4 bilancini di precisione e 4.970 euro, evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata dall’indagato.

Pertanto, i due trentenni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente e il 31enne anche per detenzione di armi clandestine.