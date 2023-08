Sorpreso a consegnare droga: arrestato un 36enne Controlli della polizia in piazza San Francesco di Paola a Napoli

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha prelevato tre involucri dalla tasca e li ha consegnati ad una persona che si è poi data alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso 150 euro, 2 dosi di cocaina e 7 involucri contenenti eroina; pertanto, il 36enne di nazionalità camerunense, che annovera precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.

Controlli della polizia nei quartieri di San Giovanni e Barra

Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e con il supporto di personale della Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 112 persone, controllati 49 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 7 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa e mancanza della revisione periodica; infine, sono state controllate 19 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Torre Annunziata: la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne

Qui infine gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, nel transitare in via Cuparella a Torre Annunziata, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo nel vano tentativo di eludere il controllo ma è stato bloccato.

L'uomo, durante le fasi dell’identificazione, ha occultato qualcosa in una busta che aveva al seguito; pertanto i poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso di una carta d’identità che riportava la sua effige ma risultava intestata ad un’altra persona nonché di una tessera sanitaria riportante gli stessi dati del documento contraffatto.

Pert tale motivo, il 46enne salernitano, con precedenti, è stato tratto in arresto per possesso di documenti di identificazione falsi.