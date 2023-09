Castellammare di Stabia: l'Eav estranea alla frana della collina di Varano Nella notte un boato ha accompagnato l'evento franoso che ha interessato la zona di Varano

Nella notte un boato ha svegliato i residenti nella zona di Varano dove si è registrato un evento franoso che ha interessato l'omonima collina. Polizia e Vigili del Fuoco accorsi sul posto hanno chiuso alla circolazione stradale un tratto di Viale delle Puglie che conduce a Gragnano.

Immediatamente è circolata la notizia che la frana sia stata determinata dai lavori di scavo che l'Eav sta effettuando per il raddoppio della linea ferroviaria, ma da parte della società è arrivata la smentita ufficiale dell'inesistenza di qualunque relazione tra l'evento franoso e i lavori.

L'EAV presieduta e diretta da Umberto De Gregorio "...smentisce qualsiasi correlazione dovuta dai lavori in corso di raddoppio della linea ferroviaria. Ciò viene confermato dal direttore operativo di cantiere che evidenzia che il crollo è avvenuto in una zona ben distante dagli imbocchi (nord e sud) della nuova galleria ed inoltre che, ad oggi, su entrambi i fronti sono stati completati i lavori di consolidamento.

Anche la soprintendenza, per il tramite del consulente, ribadisce che, a seguito di sopralluogo con i tecnici preposti del Parco Archeologico e del Comune di Castellammare è emerso che trattasi di fenomenologie di crollo e scivolamento dal costone già affetto dalle stesse tipologie di dissesto verificatesi e messe in sicurezza dal Parco Archeologico nel gennaio del 2021 con interventi di somma urgenza tramite la realizzazione di paratie metalliche di contenimento poste a valle. È possibile ricondurre tali ricorrenti fenomenologie all'assetto geomorfologico complessivo oltre che alla presenza di grossi alberi al limite del ciglio della scarpata, inclinati/sospesi verso valle. I lavori in corso di realizzazione della galleria di Castellammare, non presentano quindi, alcun tipo di interferenza con quanto accaduto. Attualmente gli Enti preposti sono impegnati in ulteriori opere di emergenza di messa in sicurezza".

I lavori dell'Eav sono al centro di molte polemiche da parte della cittadinanza e delle forze politiche sia per il raddoppio della linea ferroviaria sia per la realizzazione del sottopasso nel centro per eliminare il passaggio a livello di Via Nocera e mettere in sicurezza l'intera area urbana.