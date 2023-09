In giro con un'accetta nella movida: denunciato 26enne Operazione dei carabinieri per il controllo del territorio

Armi e droga nella notte napoletana, con i carabinieri impegnati nei servizi di controllo del territorio. Due persone di 26 e 54 anni sono state denunciate per porto abusivo di armi dai militari della compagnia Vomero in presidio a Chiaiano e Piscinola: addosso rispettivamente avevano un'accetta e un coltello a serramanico. Arrestata anche una donna in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Dovrà scontare una pena per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commesso nel 2014 tra l'Olanda e Napoli. È stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 37enne napoletano. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato anche una pistola scacciacani senza tappo rosso. Un 20enne, sottoposto ai domiciliari, risponderà invece di evasione. Non era presente in casa nonostante la misura restrittiva. Tre persone sono state infine segnalate alle autorità locali per uso personale di sostanze stupefacenti.