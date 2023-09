Contrabbando, abusivismo e falso: blitz della finanza a Napoli Task force fiamme gialle: sequestrati migliaia di prodotti, scoperti un b&b e un tassista abusivi

Task force anti-abusivismo da parte della guardia di finanza di Napoli, che ha messo a segno una serie di interventi in diverse zone della città: Borgo Orefici, quartiere Mercato, Gianturco, Ponticelli, San Lorenzo, Stazione Centrale e Poggioreale.

70 finanzieri tra “baschi verdi” del Gruppo pronto impiego di Napoli, Giugliano in Campania e Torre Annunziata, supportati dai colleghi del Nucleo pef di Napoli, del I Gruppo e dalle unità cinofile della compagnia di Capodichino hanno eseguito numerosi controlli, riscontrando diverse irregolarità. Impiegate anche due unità navali per controlli a imbarcazioni intente nella navigazione.

In particolare, sono stati sequestrati migliaia di articoli contraffatti o non sicuri, oltre un centinaio di dosi di hashish, tabacchi lavorati esteri e un’autovettura.

Denunciate 16 persone (di cui una arrestata per contrabbando), segnalati 10 soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, rilevate violazioni al codice della navigazione, individuata un’attività di bed&breakfast e un tassista abusivi.