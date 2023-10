Schianto ad Acerra: gravi due bambini: morti i genitori Drammatico incidente nella notte in via Volturno. I figli della coppia in codice rosso al Santobono

Un fine settimana tragico sulle strade campane. Dramma sulle strade anche ad Acerra in provincia di Napoli dove nello scontro tra due auto sono morte due persone. Si tratta del padre e della madre di due bambini rimasti gravemente feriti ed ora ricoverati al Santobono di Napoli in prognosi riservata. L'auto sulla quale viaggiava la famiglia, una Fiat 600, si è scontrata in via Volturno con una Opel Astra. Violentissimo l'impatto che ha sbalzato i corpi dei due malcapitati in un cortile. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra, che indagano sulla vicenda, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto i ragazzini dalle lamiere contorte dell'utilitaria.

Sono ora in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità, mentre le salme dei coniugi sono state trasferite in obitorio in attesa della decisione del magistrato sugli accertamenti medico legali.