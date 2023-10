Parcheggia in salita senza freno a mano, 40enne investita dalla sua auto E' accaduto a Casalnuovo, la donna, farmacista, lascia marito e figlia di 2 anni

Un destino crudele: una farmacista di 40 anni, residente a Somma Vesuviana, è stata vittima di un tragico incidente stradale questa mattina a Casalnuovo. Mentre si dirigeva al lavoro nella sua farmacia, è stata investita e uccisa dalla sua stessa auto, lasciata forse senza il freno a mano.

La vittima, madre di una piccola di due anni e mezzo e moglie, aveva iniziato da poco il suo lavoro presso la farmacia di Casalnuovo. Il 17 settembre aveva compiuto 40 anni, ma la sua vita è stata spezzata in modo improvviso e tragico.

Cosa sappiamo dell'incidente: la donna stava parcheggiando la sua auto su una strada in salita quando, per cause ancora da chiarire, è stata investita dal proprio veicolo. L'incidente è avvenuto in via Strettola Romano, nei pressi della scuola De Curtis, intorno alle ore 8,30 di questa mattina, martedì 10 ottobre 2023.

Le autorità locali, comprese la Polizia Municipale di Casalnuovo e i Carabinieri, sono intervenute immediatamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della donna. Le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Un addio prematuro: la farmacista lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella comunità di Somma Vesuviana. La notizia ha scosso profondamente la città e l'intera provincia di Napoli. La dinamica precisa dell'incidente è ancora oggetto di indagine, e si spera che le autorità possano fare luce su quanto accaduto.