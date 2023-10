Ottaviano, il questore vieta i funerali pubblici di Rosetta Cutolo Il provvedimento del capo della polizia per le esequie della sorella del superboss di camorra

Il questore di Napoli ha vietato i funerali pubblici per Rosetta Cutolo, la sorella del superboss e fondatore della Nuova camorra organizzata, Raffaele.

La donna, 86 anni, è spirata in una clinica di Ottaviano, dov’era ricoverata da alcuni giorni.

Sorella maggiore di Raffaele, non ha mai lasciato la sua città natale e secondo gli inquirenti è stata la custode dei segreti del clan.

I funerali sono in programma domenica alle 10:30 nella chiesa di San Michele ad Ottaviano. Dopo lo stop del questore per motivi di ordine pubblico, il rito funebre avverrà in modo ristretto e riservato.