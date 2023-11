Choc a Pozzuoli per la tragica fine di Gennaro, chef emigrato al Nord Aveva 50 anni. E' rimasto coinvolto in un incidente stradale. Lascia quattro figli.

Ha destato dolore e incredulità a Pozzuoli la tragica morte dello chef Gennaro Ursomanno. Aveva 50 anni e da tempo si era trasferito nel Modenese. Ursomanno è rimasto coinvolto in un incidente stradale in viale Palmiro Togliatti all’intersezione con la rotonda Luciano Romagnoli, a Bologna. Nell'impatto tra lo scooter su cui viaggiava e un'auto, ha perso la vita. Inutili i soccorsi per lo chef campano ormai molto noto nel Modenese dove aveva lavorato anche al Regina Margherita di Castelfranco. Lievemente ferita anche la 46enne conducente della macchina, portata in ospedale in codice di bassa gravità. Ursomanno lascia quattro figli (tre gemelli): il più piccolo di soli 9 anni.