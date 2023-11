Blitz anti droga a Portici: due pusher in manette Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

Blitz anti-droga a Portici dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio duepersone. Si tratta di un 22enne e un 20enne. Il primo è di San Giorgio a Cremano mentre l’altro è di Portici.

L'operazione

I militari stanno perlustrando la zona quando notano i due in via Scalea che, alla loro vista, tentano di disfarsi di un portafogli. Vengono fermati e il portafogli recuperato. Al suo interno sette bustine di hashish per un peso complessivo di 34 grammi. Uno dei due viene trovato anche in possesso di altre tre bustine della stessa sostanza per un peso di 11 grammi e di uno spinello.

I due sono stati arrestati e Losacco è stato anche denunciato. Il 22enne, infatti, era sottoposto alla misura del foglio di via dal comune di Portici. Sono in attesa di giudizio. La droga è stata sequestrata.