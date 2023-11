Anziano ucciso a coltellate in casa: è caccia all'assassino Si indaga sulla morte di Mario Palma l'82enne trovato senza vita

Lo hanno trovato riverso sul pavimento in una stanza del suo appartamento in via Mario Gigante al numero 10 a Fuorigrotta. Ultimamente usciva poco, Mario Palma, pensionato 81enne conosciuto e ben voluto da tutti nel palazzo e nel quartiere. Ieri pomeriggio qualcuno ha bussato alla sua porta: lui ha aperto e ha lasciato entrare in casa il suo assassino.

Il cadavere dell’anziano e` stato scoperto solo poco prima che tramontasse il sole. E tutto quello che e` accaduto tra la saletta d’ingresso e il corridoio dell’appartamento resta, almeno per ora, avvolto nell’ombra. Chi lo conosceva lo descriveva come una persona mite. Una volta rinvenuto il corpo presentava una ferita al collo e una volto compatibili con un'arma da taglio.

A dare l'allarme è stata la vicina che ha trovato tracce di sangue sul pianerottolo proprio di fronte al luogo dove abitava l'uomo. Ha chiamato prima i famigliari e poi i carabinieri. La donna ha il numero del fratello di Mario, che vive in provincia di Avellino. La corsa fino a Napoli ha consentito la macabra scoperta. Poi sono giunti la scientifica e il medico legale per i rilievi e per accertare l'accaduto. Si tratta molto probabilmente di omicidio ma non si esclude nessuna pista. Un’aggressione feroce, violenta, sulla quale gli inquirenti ora cercano di fare luce. Non si tralascia alcuna ipotesi. Da quelle che portano a untentativo di furto (anche se le stanze apparivano in ordine e non sarebbero state messe a soqquadro); al tentativo di una truffa finita male e sfociata nel sangue. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e ora si attende l'esito dell'autopsia.