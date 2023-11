Piazza Dante presidiata a Napoli: in un mese oltre 60 sanzioni Decine di scooter sequestrati e giovani segnalati per droga

I carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno intensificato i servizi di controllo nella suggestiva Piazza Dante, nel cuore della città.

L’attenzione è concentrata soprattutto sui più giovani e sull’uso sconsiderato di moto e scooter, guidati spesso nell’area pedonale della piazza. Un pericolo concreto per pedoni e turisti a passeggio per il centro storico.

La decisione dell'Arma di potenziare la presenza in piazza è stata presa in risposta agli episodi di cronaca recente, evidenziando l'impegno nell'assicurare un ambiente sicuro.



Nell’ultimo mese i carabinieri hanno sanzionato 67 persone, tutte per violazioni al codice della strada. Molte di queste per guida senza casco e in area pedonale.

Ad essere multati quasi tutti giovani tra i 17 e i 20 anni. 23 gli scooter sequestrati e portati via col carro attrezzi, 2 le auto.

Nel bilancio dei controlli anche molti giovani segnalati alla Prefettura per uso di droga.

Decine di giovani, molti minorenni, sono stati trovati in possesso di stupefacenti per uso personale.



E ancora, nell’area che abbraccia piazza Dante, Port’alba e piccoli tratti di via toledo, i carabinieri hanno denunciato 3 minori per uso di coltelli. 2 quelle denunciate per evasione, 2 arrestate per rapina di un cellulare ad un minore. Proprio questa notte, un 25enne è stato denunciato per guida senza patente e un 28enne sanzionato per ubriachezza manifesta.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. Particolare attenzione sarà prestata anche alla somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.