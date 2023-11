Centro estetico abusivo: all'interno anche macchinari per epilazione laser 40enne denunciata dai carabinieri ad Arzano

Gestiva un centro estetico con molti clienti, aperto ogni giorno in via Pecchia, nella città di Arzano. All’interno le attrezzature tipiche di chi fa della bellezza altrui il proprio mantra.

Un messaggio promozionale perfetto peccato che la donna alla guida dell’attività non avesse mai chiesto alcuna autorizzazione per aprire i battenti.

Un centro abusivo in sostanza, individuato e sequestrato dai Carabinieri della tenenza di Arzano. 150mila euro il valore dei locali e dei macchinari. Tra questi anche quelli per l’epilazione laser, una pratica molto delicata e potenzialmente pericolosa nelle mani di persone non specializzate. La titolare, una 40enne di Melito, è stata denunciata per esercizio abusivo di professione.