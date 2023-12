Sequestrati 10mila fuochi d'artificio illegali: c'era anche la "polvere flash" Il blitz della finanza a Qualiano

Un'altra operazione è stata svolta dai finanzieri della compagnia di Pozzuoli che, nei giorni scorsi, hanno scoperto un laboratorio clandestino adibito alla fabbricazione di prodotti pirotecnici illegali, in pieno centro cittadino a Qualiano.(foto di repertorio, ndr)

All’interno del laboratorio sono stati sequestrati oltre 5mila articoli, tra artifizi pirotecnici e ordigni esplosivi artigianali, per un peso complessivo di circa 800 kg, nonché modiche quantità di marijuana, pronte per lo spaccio. L’intervento dei finanzieri, grazie anche alla collaborazione degli Artificieri Antisabotaggio dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, ha consentito di ripristinare la sicurezza e l’incolumità degli abitanti dello stabile. Tra l’ingente quantitativo di materiali esplodenti stoccati, peraltro vi era anche la cosiddetta “polvere flash”, una particolare miscela la cui combustione, molto rapida, arriva a temperature comprese tra 2500 e 3000 °C, con effetto deflagrante. Nei confronti del responsabile, arrestato in flagranza per i reati di produzione e detenzione di armi o esplosivi di ogni genere, omessa denuncia di materiale esplodente e detenzione di sostanze stupefacenti, è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora. Tutto il materiale esplosivo sequestrato è stato consegnato a una ditta specializzata, per l’immediata distruzione.