Napoli: Non ha la patente ma nell’auto c’è droga Carabinieri inseguono giovanissimi incensurati nelle strade della città

Sono quasi le 2 di notte e la centrale operativa del comando provinciale di Napoli riceve un alert dalla pattuglia della compagnia Stella. I militari stanno inseguendo una smart fourfour con a bordo quattro giovani che mentre percorrevano corso Umberto non si sono fermati all’Alt .

L’inseguimento prosegue a forte velocità con la centrale che segue e monitora la vicenda aggiornando le altre auto che sono in circuito. Piazza Bovio, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, la corsa continua a forte velocità e tra le auto della movida fino a quando, a via Vespucci, la smart non viene fermata dalle gazzelle del nucleo radiomobile che gli sbarrano la strada.

I 4 vengono bloccati e perquisiti. L’autista ha 20 anni, è incensurato ma non ha mai conseguito la patente di guida. Gli altri 2 ragazzi hanno 19 anni mentre il quarto è 17enne.

Nell’auto vengono rinvenuti e sequestrati 11 grammi di marjuana. Il giovane autista è stato denunciato per resistenza mentre tutti i protagonisti sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di stupefacente.