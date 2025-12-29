Castellammare di Stabia attende il 2026 con grande spettacolo di droni sul mare A partire dalle 16

Un suggestivo spettacolo di droni tra cielo e mare sarà il momento simbolo dell’evento diffuso con cui Castellammare di Stabia accompagnerà cittadini e visitatori verso il 2026. Dalle ore 16.00 di mercoledì 31 dicembre, il lungomare stabiese diventerà il cuore pulsante di un pomeriggio di festa tra musica, giochi di fuoco e il live dj set di Decibel Bellini.

La città si prepara a vivere l’ultimo giorno 2025 in maniera diffusa e condivisa, con un programma pensato per accompagnare stabiesi e visitatori nelle ultime ore del vecchio anno, trasformando la Villa Comunale in un grande palcoscenico a cielo aperto affacciato sul Golfo di Napoli. Un evento che unisce musica, arti performative e tecnologia, valorizzando uno dei luoghi simbolo della città.

"Trascorriamo in allegria e insieme le ultime ore che ci separano dal nuovo anno con un evento pensato per essere condiviso da tutti i cittadini e che unisce musica, arti performative e tecnologia, creando un’atmosfera di festa continua in uno dei luoghi simbolo della nostra Castellammare di Stabia: la Villa Comunale, guardando il nostro arenile che si affaccia sul golfo. È proprio guardando il mare che potremo assistere allo spettacolo di droni che saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026" - spiegano il sindaco Luigi Vicinanza e l’assessore al Turismo Nunzia Acanfora.

Dal lungomare all’arenile, l’appuntamento è quindi per mercoledì 31 dicembre 2025 a partire dalle ore 16.00, con musica, spettacolo ed emozioni che scandiranno il pomeriggio e la sera, creando un percorso condiviso che condurrà simbolicamente verso il nuovo anno. L’evento prenderà il via con la Street Fire Band, che animerà il lungomare a ritmo di musica, per poi lasciare spazio a uno spettacolo di fuochi scenografici non pirotecnici e giochi di luce sull’arenile. Alle ore 17.00 è previsto il momento più atteso, il Drone Show, uno spettacolo suggestivo tra cielo e mare che segnerà il passaggio verso il 2026. Subito dopo sarà Decibel Bellini, con il suo live dj set, ad accompagnare l’attesa del nuovo anno con energia e ritmo.

La seconda edizione de “Le Luci di Stabia”, il cartellone di eventi che sta accompagnando queste festività natalizie, proseguirà anche nel 2026 con altri appuntamenti. Il 3 gennaio, presso la Parrocchia del Gesù Buon Pastore, a partire dalle ore 19.30, si terrà il concerto di musica sacra “Virgo Christum Peperit”, seguito alle ore 20.30, nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo, dal Tributo a Ludovico Einaudi. Il 4 gennaio spazio alle favole per bambini con “Overland” in Piazza Giovanni XXIII dalle ore 10.30, mentre in serata, dalle ore 20.30, presso la Parrocchia dello Spirito Santo, Fiorenza Calogero sarà protagonista dello spettacolo “Ex Voto”. Il 5 gennaio tornerà l’appuntamento con la Notte Bianca nel centro antico a partire dalle ore 19.00, accompagnata da performance, show, intrattenimento e animazione. Il 6 gennaio, infine, il Villaggio della Befana animerà Villa Gabola dalle ore 10.00 alle ore 13.00.