Porta Capuana, sorpreso con dosi di cocaina: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 32enne

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato alcune persone avvicinarsi ad un uomo, seduto su una panchina della piazza, al quale hanno consegnato denaro in cambio di qualcosa.

Gli operatori sono immediatmente intervenuti bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina, mentre altre 4 dosi della stessa sostanza stupefacente sono state rinvenute sotto la panchina sulla quale era seduto.

Per tali motivi, un 32enne marocchino con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sotanze stupefacenti.