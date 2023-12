Paura a Napoli, coppia picchiata e rapinata al Vomero sotto casa Avevano appena parcheggiato quando sono arrivati alcuni malviventi incappucciati

Nella notte, i carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero, a Napoli, sono intervenuti al Cto per due persone ferite durante una rapina. Due conviventi, dopo aver parcheggiato l’auto sotto la loro abitazione in via vicinale Lardighello nel quartiere Marianella, sarebbero stati aggrediti da alcune persone incappucciate. Li avrebbero picchiati e poi gli avrebbero sottratto 500 euro e due telefonini. L’uomo, ancora ricoverato, ha subito una frattura del braccio sinistro, ritenuta guaribile in 30 giorni. La donna è stata dimessa con 7 di prognosi. Indagini in corso per chiarire la dinamica.