Napoli: incendio all'ospedale di Frattamaggiore, grave paziente ustionata La donna avviluppata dalle fiamme causate forse da una sigaretta accesa

Incendio in una sala Covid dell'ospedale di Frattamaggiore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti operata dai carabinieri della compagnia di Caivano e dai vigili del fuoco, sembra che l'incendio sia stato causato accidentalmente da una paziente.

La donna probabilmente stava accendendo una sigaretta e a quel punto il materasso ha preso fuoco. La paziente nel tentativo di fuggire avrebbe tirato il tubo dell'ossigeno causando l'ampliamento delle fiamme che l'hanno investita completamente. L'incendio e' stato immediatamente domato dagli infermieri presenti nelle sale vicine, tuttavia la paziente e' rimasta gravemente ustionata. La donna e' stata trasferita all'ospedale Cardarelli in prognosi riservata, non e' in pericolo di vita.