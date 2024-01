Morto Adam Jendoubi: protagonista dei video di Liberato Era stato trovato in arresto cardiaco in strada

E' morto Adam Jendoubi, l'attore 23enne protagonista di tre video di Liberato (la trilogia “Intostreet”, “Je te vogl bene assaje” e “Tu te scurdat' e' me') e del film “La Paranza dei Bambini”.

Il ragazzo, di origini tunisine e polacche ma cresciuto a Forcella era stato ritrovato all'alba del I gennaio in arresto cardiaco in strada, lungo viale delle Terme a Castellammare di Stabia, pensando a una caduta dallo scooter, che era nelle vicinanze della vittima.

Dopo nove giorni di agonia all'ospedale San Leonardo a Castellammare il giovane attore non ce l'ha fatta. A darne conferma il fratello Habb, che ha comunicato anche l'espianto di organi.