Truffa del finto avvocato: carabinieri arrestano una donna La vicenda è ormai tristemente nota e nei giorni scorsi ha riguardato anche l'irpinia

A San Vitaliano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per truffa aggravata, una 42enne napoletana già nota alle forze dell’ordine. La vicenda è ormai tristemente nota, si tratta della truffa del finto avvocato che chiama la vittima e chiede denaro per la scarcerazione del figlio coinvolto in un incidente stradale.

La somma pattuita è di 15mila euro ma la vittima, una 56enne, non cade nel tranello e una volta chiusa la conversazione telefonica chiede aiuto ai carabinieri.

Pochi minuti e i militari, coordinati dalla centrale operativa, raggiungono l’abitazione della vittima organizzando un servizio ad hoc che permette di bloccare la 42enne. L’arrestata aveva appena preso dalle mani della 56enne una banconota da 50 euro, diversi gioielli e un orologio per un valore complessivo di 5mila euro. L’arrestata è in attesa di giudizio.