Accompagna bimbo a scuola e pesta collaboratore scolastico: terrore a Qualiano Grave episodio di violenza nel napoletano: denunciato un 23enne

Per il collaboratore scolastico di un istituto di Qualiano una mattina come tante altre. Le lezioni stanno per iniziare, è in auto e a pochi metri dall’ingresso c’è un parcheggio disponibile. Attiva la freccia e fa per svoltare ma un’altra auto gli arriva alle spalle e s’infila al suo posto.

Chiede spiegazioni ma l’automobilista non sembra interessato alle sue polemiche. Deve accompagnare il figliastro a scuola e non può perdere tempo.



Così le voci finiscono per alzarsi e il collaboratore scolastico viene pestato davanti agli occhi di decine di studenti, genitori e insegnanti.



L’automobilista, un 23enne di Villaricca e già noto alle forze dell’ordine, rientra in auto ma si accorge che la vittima, sanguinante, aveva avuto la forza di scattargli una foto con il cellulare.



Così riscende dal veicolo, afferra il telefono e lo lancia nella vicina campagna. Un’altra impiegata della scuola interviene ma il 23enne spinge anche lei, facendola cadere per le scale dell’istituto. Si dichiara carabiniere, ovviamente senza esserlo, lascia il figlio a scuola e va via. Come se nulla fosse accaduto.