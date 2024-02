Napoli, pistole coltelli e un'ascia: denunciato anche un minore Controlli della guardia di finanza tra Pompei e Boscoreale, sequestrate armi e munizioni

Tre pistole, 7 coltelli e addirittura un'ascia: due denunciati, c'è anche un minorenne. I Baschi Verdi del Gruppo della guardia di finanza di Torre Annunziata (NAPOLI) hanno fermato due persone durante un controllo del territorio. Le fiamme gialle hanno sequestrato 3 pistole a salve, modificate e prive del tappo rosso di protezione, 7 coltelli, un'ascia e 63 munizioni di vario calibro, trovate in possesso di due giovani, di cui uno minorenne, entrambi residenti a Boscoreale. In particolare, i ''Baschi Verdi'' del Gruppo Torre Annunziata, nell'ambito del controllo economico del territorio, hanno fermato i due giovani a Pompei. Sul posto, il minorenne, all'interno di un marsupio, nascondeva una pistola, con 3 cartucce inserite nel caricatore, e un proiettile per fucile. Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari a Boscoreale, sono state trovate ulteriori 2 pistole, complete di caricatori, 59 cartucce, un'ascia e 7 coltelli, uno dei quali lungo oltre 40 centimetri. L'armamento rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i due giovani, uno dei quali con precedenti per droga, sono stati denunciati alle Procure di Torre Annunziata e dei Minorenni di Napoli per detenzione abusiva di armi.