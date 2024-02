Sorvegliato speciale si allontana dal comune di residenza: arrestato E' stato sorpreso in sella ad uno scooter insieme ad un'altra persona

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, durante i servizi di controllo, in via Campana a Pozzuoli, hanno proceduto al controllo di uno scooter, con a bordo due persone accertando che il conducente, un 49enne sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di Quarto da ottobre scorso, si era allontanato senza autorizzazione e senza portare con sé il libretto con le prescrizioni. Pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto per violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto.