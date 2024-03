Armi e droga in auto, nei guai due donne e un uomo: il blitz a Caivano L'operazione dei carabinieri, tre arresti

A Caivano e i carabinieri hanno arrestato tre persone (due donne e un uomo), sorpresi a bordo di un'auto con una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa carica di 4 proiettili e due dosi di cocaina. Nella vettura è stata trovata anche un’altra borsetta al cui interno c’erano 535 euro in contanti di vario taglio e alcune dosi dello stesso stupefacente.I tre (due dei quali con precedenti) dovranno rispondere e vario titolo di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di porto abusivo di armi, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di detenzione di arma clandestina. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti