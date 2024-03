Afragola, sorpresi con la droga: arrestati due giovani Intervento rocambolesco della polizia

Gli agenti del commissariato di Afragola, nel transitare via Salicelle, hanno notato uno scooter con a bordo due giovani e il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale i fuggitivi hanno lanciato qualcosa in un’aiuola ma gli operatori li hanno prontamente raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di 8 bustine di marijuana del peso di circa 11 grammi e di 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, i poliziotti hanno recuperato gli oggetti lanciati poco prima risultati essere due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi.

Per tali motivi, gli indagati, un 18 originario di Villaricca ed un 21enne di Afragola, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.