Patriciello: "Resta sempre dalla parte di chi ha diritti e non lo sa" "Quando vien la sera, accertati solo di essere stato onesto e umile"

"Nella vita non cercare di voler piacere a tutti. Mai nessun uomo al mondo è riuscito in questa impresa. Tu va per la tua strada. Quando vien la sera, accertati solo di essere stato onesto. Umile. Di avere agito solo per il bene. Segui la tua coscienza. La tua ragione. Non dare niente per scontato."

E' il monito che arriva da Padre Maurizio Patriciello

"Con alcuni farai un breve tratto di strada insieme. Poi dovrete separarvi. Con altri camminerai più a lungo. Con altri arriverai alla meta. Impolverato. Stanco. Con i piedi dolenti e sanguinanti.

Resta sempre dalla parte del più debole. Di chi non sa parlare. Di chi non ha voce. Di chi ha diritti e non lo sa. Di chi ancora non ha visto il sole ma già vive nel grembo della mamma sua."