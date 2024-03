Sorpreso con sette involucri di droga: arrestato dalla polizia L'intervento degli agenti in Piazza Carlo III

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Carlo III hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che stava consegnando qualcosa ad un'altra persona in cambio di denaro, pertanto lo hanno raggiunto, bloccato e trovato in possesso di 7 involucri di marijuana, del peso complessivo di circa 30 grammi, e di 115 euro.

Il 68enne napoletano con precedenti anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacenti; mentre, l’acquirente ha fatto perdere le sue tracce.