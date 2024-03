Rapina ad un uomo finisce in colluttazione: arrestato un 22enne Intervento lampo della polizia in via Toledo

Gli genti del commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale salam operativa, sono intervenuti in via Toledo per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto e con la collaborazione del personale dell’esercito italiano, hanno prontamente raggiunto e bloccato l’indagato accertando che quest’ultimo, poco prima, aveva sottratto il telefono ad un uomo, che lo aveva poggiato momentaneamnete su una sedia, per poi darsi invano alla fuga, essendo stato inseguito e raggiunto dalla vittima che, dopo diversi tentativi ed una colluttazione, è riuscita a recuperare il maltolto.

Pertanto, gli operatori, dopo averlo identificato per un 22enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, lo hanno trovato in possesso di un taglierino e lo hanno tratto in arresto per rapina impropria.